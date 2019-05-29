台南區農業改良場29日於南化山區龍眼園舉辦防治荔枝椿象無人機噴藥試驗成果觀摩會。（劉秀芬攝）

無人機飛行的下沉氣流翻起葉片，讓葉片背面也可噴到農藥。（劉秀芬攝）

荔枝椿象肆虐，南化山區龍眼園也無法倖免。（劉秀芬攝）

荔枝椿象肆虐，南化山區龍眼園也無法倖免。（劉秀芬攝）

荔枝椿象肆虐，台南市南化山區徐寶強農友的龍眼園也無法倖免，今年2月起經由南化農會協助，與台南區農業改良場進行無人機噴藥防治荔枝椿象試驗計畫，數月下來成效良好，29日舉行成果觀摩會，與會農友紛紛詢問使用方法及費用。

荔枝椿象1年1個世代，生活史包括卵、若蟲及成蟲3個時期，每年2～8月為繁殖季，4～5月為產卵盛期。荔枝椿象主要危害荔枝、龍眼及欒樹等無患子科植物，影響荔枝、龍眼產量與品質。農友徐寶強表示，3年前園裡開始出現荔枝椿象，影響收成，但最怕被其分泌的汁液噴到。

目前無人機於農業上防治病蟲害之應用，主要以水稻、大豆、玉米等蔬菜、雜糧為主，坡地果樹因地形高低起伏限制，及果樹分布狀況，使得藥液無法有效噴灑，成果大打折扣。

農改場與成功大學航太工程系、工科系，及雲林科大前瞻學士學位學程師生合作，因應荔枝椿象生態習性，透過無人機路徑規畫，克服山坡地果樹高度不一問題，可有效防治荔枝椿象。

29日無人機噴藥觀摩由成大研究團隊技術授權的擎壤科技示範操作，透過農用無人機飛行時所產生的下沉氣流，不僅能夠吹拂開果樹層層枝葉，更能夠完整噴灑至葉背，直接殲滅椿象的幼蟲和成蟲。

無人機一次可攜帶5公升藥液，噴藥時間至少20分鐘，根據農改場分別在2月、4月的多次無人機噴藥及對比農民傳統背負式噴藥調查，防治率都超過9成，最重要的是可節省95％的水量，並至少節省50％的時間，並且減少接觸荔枝椿象機會，對農民而言是一大福音。

(中時 )