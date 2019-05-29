被稱「台灣體操史懷哲」的體操教練董恆毅，今天（29日）在台東縣達仁鄉台坂國小驚傳疑似在保護學生練習體操動作的狀況下，不慎從高處墜落，撞到頸椎昏迷，當場沒有呼吸心跳，已送往台東馬偕急救，晚間傳來不幸消息，經急救後不治。。

部落民眾表示，她外甥是董教練的學生，在台坂國小擔任體操教練，很多選手都出自教練手中，教練陪伴學生練習，學生練習動作在保護學生的情況下，不慎撞到頸椎昏迷。

他強調，教練本身有僵直性脊椎，姊姊剛好跟教練是同事，聽見這消息也忍不住落淚，在台坂國小將近20年，是最資深的體操教練，培育英才無數，為部落盡心盡力，沒想到竟然發生這種憾事。

董恆毅教練目前任教台東台坂國小教師，身兼台坂國中、台坂國小、大溪國小、大武國中四校的體操教練。董恆毅退伍後參加教師甄試，在民國77年分發到台東台坂國小，在全校只有39人的原住民小校，他成立體操隊，初期經費不足，他用欖仁樹當吊環支架、輪胎當鞍馬、收集樹葉塞在漁網充當軟埝，不時還要用糖果飲料，吸引孩子來練習，土法煉鋼的訓練過程，讓台坂國小15年拿下全國國小體操比賽冠軍，還訓練出兩位國手，學生還回到母校服務。

前幾年董恆毅結合國中，讓孩子上國中後，還是不分例假日每日練習，接送孩子訓練、回家，直到學校後來蓋宿舍，統一住宿。時間都奉獻給學生，一周只回家一天，也讓董恆毅對太太很抱歉。

董教練曾獲得師鐸奬肯定，董恆毅將所得10萬元獎金獻出，全部用來改善孩子體操設備。

(中時 )