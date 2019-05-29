嘉義縣國小學童潔牙觀摩比賽，牙醫師檢測潔牙度。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁鼓勵學童好好潔牙，保護牙齒用一輩子。（廖素慧攝）

嘉義縣國小學童齲齒率35％，縣府29日在創新學院舉行107學年度全縣國小學童潔牙觀摩賽，25所國小、356位師生及校護參加，第1名東榮國小、第2名梅北國小代表參加全國決賽，縣長翁章梁說，縣府未來會把口腔保健的內容列入補充教材。

潔牙觀摩項目包括口腔衛教海報觀摩、口腔衛生常識測驗、潔牙技巧及口腔衛生檢查等4項，先是進行「口腔衛生常識測驗挑戰」，接著小朋友使用貝氏刷牙法與牙線來清潔牙齒，再以牙菌斑顯示劑檢測潔牙是否確實完整，由牙醫師對口腔衛生作綜合評比。

翁章梁說，牙齒非常重要，三餐都要靠嘴巴吃飯，他會督導教育處將口腔保健相關內容列入補充教材，以期提升學生對潔牙的重視，把齲齒率降到最低，讓孩子們擁有一口健康牙齒，老了還能用，了解「從小保護牙，老來不缺牙」。

翁章梁頒發感謝狀給嘉義縣牙醫師公會，感謝他們熱心付出，與縣府合作辦理牙醫門診不足改善方案，進行兒童口腔健檢及照顧偏鄉學童牙齒的巡迴服務，推廣兒童塗氟防蛀保健，建立牙齒預防保健的習慣與觀念。

(中時 )