雲嘉南分署長劉邦棟（中）、職訓師蕭勝文（右）前往探訪劉盈新，肯定其在職場表現。（劉秀芬翻攝）

現年38歲劉盈新，15歲就投入軍職，服務20年後毅然從一等士官長退役，因為看好太陽能產業前景，去年參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署太陽能光電技術應用班，訓後進入太陽能產業，不到1年就升到專案經理，現在年薪逾百萬元。

劉盈新說，自己喜歡挑戰新的事物，因此選擇到雲嘉南分署參加半年的太陽能光電職訓。雖然劉盈新完全沒有底子，但憑著肯學、肯做的態度，訓後取得太陽能設置乙級、室內配線乙級、工業配線丙級等證照，順利進入銓泰環能擔任工程師，不到1年還連升課長、專案經理。

「轉行需要很大的勇氣」，劉盈新表示，很喜歡現在的工作，也很有成就感。他說，當設定好目標，就要去執行，遇到困難一定要去克服、找出答案，只要堅定信念、持續下去，就能走出自己的一片天。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，轉行跨到一個陌生、從未接觸過的行業，難免會有挫折感，但只要有心學習，選擇適當的職業訓練及考取相關證照，就有機會能成功開創事業第二春。

劉邦棟也說，為協助失業人士訓練專長，雲嘉南分署近期推出失業者自辦職前訓練課程，政府全額補助費用，有應用電子（太陽能光電技術應用）、工廠自動化等15班，報名即日起至7月1日止，詳情可上台灣就業通網站查詢報名。

(中時 )