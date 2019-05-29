大手牽小手玩科學，成功大學教授景鴻鑫科普團隊成員教雲林縣虎尾崇德國中學生做火箭。（許素惠攝）

大手牽小手玩科學，成功大學教授景鴻鑫科普團隊成員教雲林縣虎尾崇德國中學生做的火箭，成功升空。（許素惠攝）

大手牽小手一起玩科學！雲林縣大成商工透過社區教育資源均質化計畫，與虎尾崇德國中課程合作，邀請成功大學航太系教授景鴻鑫師生團隊教導國、高中生製作實驗火箭，29日發射，每架都成功升空，手腦並用的成果不錯。

團隊講師黃佩瑩帶領多位種子老師引領國、高中生動手做學科學，為科普教育扎根，學生整天沈浸在實驗室內，從畫火箭設計圖、鋸木、磨形、配線、安裝火藥等全部DIY，不少學生專注投入到連午飯都顧不得吃，讓老師納悶「是有多有趣，竟能廢寢忘食？」

大家最期待就是發射，測試專屬自己的「宇宙號」等是否能成功升空，完成品依序架在發射台上，「3、2、1」倒數後按鈕一觸的剎那間，火光噴濺，「咻」 一聲，眼光還來不及對焦，火箭便以迅雷之姿衝飛上天，降落傘隨即打開，驚呼聲連連。

崇德國中校長林秀娟很感謝大成商工協助，讓學生率全縣國中之先幸運地DIY實驗火箭，體驗有深度的科學活動，擴展自然科學的視野，並從做中學裡提昇學習興趣。

(中時 )