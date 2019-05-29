大手牽小手一起玩科學！雲林縣大成商工透過社區教育資源均質化計畫，與虎尾崇德國中課程合作，邀請成功大學航太系教授景鴻鑫師生團隊教導國、高中生製作實驗火箭，29日發射，每架都成功升空，手腦並用的成果不錯。
團隊講師黃佩瑩帶領多位種子老師引領國、高中生動手做學科學，為科普教育扎根，學生整天沈浸在實驗室內，從畫火箭設計圖、鋸木、磨形、配線、安裝火藥等全部DIY，不少學生專注投入到連午飯都顧不得吃，讓老師納悶「是有多有趣，竟能廢寢忘食？」
大家最期待就是發射，測試專屬自己的「宇宙號」等是否能成功升空，完成品依序架在發射台上，「3、2、1」倒數後按鈕一觸的剎那間，火光噴濺，「咻」 一聲，眼光還來不及對焦，火箭便以迅雷之姿衝飛上天，降落傘隨即打開，驚呼聲連連。
崇德國中校長林秀娟很感謝大成商工協助，讓學生率全縣國中之先幸運地DIY實驗火箭，體驗有深度的科學活動，擴展自然科學的視野，並從做中學裡提昇學習興趣。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。