為了讓6個月大的親生兒子不再繼續哭鬧，胡姓女子竟抓住稚子的頭部猛晃，甚至抓去撞地墊，持續施虐導致親生子腦部嚴重受創，視覺及統整知覺能力無法回復，新北地檢署29日依妨害幼兒發育、重傷害等罪嫌起訴這名狠心母親。

檢方調查，胡女因6個月大的兒子哭鬧不休，2017年11月6日晚間6時許，抓住兒子的頭部，反覆搖晃並撞及地墊，導至稚子受到受虐性腦傷併硬腦膜下血腫、癲癇、視網膜出血等傷害。

胡女到了隔天下午3時許，才發現兒子出現異狀，送醫急救後雖然保住一命，但因為腦部受到嚴重創傷，導致他視力、智力及知覺能力都受到無法回復的傷害。

醫師證稱，胡女兒子傷勢是短時間內腦部遭受到快速前後搖晃所致，不是單一一次意外跌落所可以造成，且男童腦部及眼部傷勢類似，都是短時間遭受前後快速搖晃或反覆暴力衝擊所造成。

醫師診斷認為，男童視力嚴重受損，未來可能是弱視或全盲；神經功能發展落後，左側肢體緊繃、右腦缺血，未來也會出現左側肢體不靈活的後遺症。

檢方認為，胡女僅因兒子哭鬧而下重手殘害親生幼子，造成不可回復傷害，除依妨害幼兒發育、重傷害等罪嫌起訴胡女，也建請法院加重其刑。

(中時 )