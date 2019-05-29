內蒙古自治區通遼市一名49歲的毛姓犯嫌29日4時犯下命案，造成2死2傷，作案後駕車逃逸。內蒙古自治區通遼市科左中旗公安局指出，目前警方正在全面查緝當中，同時已向大眾發出協查通報，希望知情者能向公安局聯繫。

內蒙古自治區通遼市科左中旗公安局指出，29日4時52分，科左中旗舍伯吐鎮布敦毛都嘎查發生一起重大刑事案件，致2死2傷。

警方調查，49歲的犯罪嫌疑人毛敖海作案後駕車逃跑。目前，科左中旗公安局正在全力緝捕。

(旺報 )