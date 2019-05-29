內蒙古2死2傷重大命案 警方發出協查通報 19:102019/05/29 旺報 賴志昶 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 內蒙古自治區通遼市一名49歲的毛姓犯嫌29日4時犯下命案，造成2死2傷，作案後駕車逃逸。內蒙古自治區通遼市科左中旗公安局指出，目前警方正在全面查緝當中，同時已向大眾發出協查通報，希望知情者能向公安局聯繫。 內蒙古自治區通遼市科左中旗公安局指出，29日4時52分，科左中旗舍伯吐鎮布敦毛都嘎查發生一起重大刑事案件，致2死2傷。 警方調查，49歲的犯罪嫌疑人毛敖海作案後駕車逃跑。目前，科左中旗公安局正在全力緝捕。 (旺報 ) #科左中旗 #中旗 #公安局 #內蒙古 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 毒蟲養鸚鵡招客 見警方緝毒大喊「您好」 14:222019/05/25 社會 19歲女搭網約車遭「拍摸身體」 廣州警方刑事拘留司機 20:162019/05/25 兩岸 台17直播主赴日遭性侵 日警方被爆冷處理吃案 10:182019/05/28 娛樂 駕車衝撞警方臨檢點 毒鴛鴦旅館享樂遭逮 11:542019/05/28 社會 桃園男子遭尋仇被砍 警方緝凶中 17:262019/05/29 社會 兩岸熱門新聞 因為這原因 大陸無法直播陸美2女主播辯論貿易戰 - 兩岸 - 中時 台媒問大陸是否考慮開放同婚？國台辦一句話回應 - 兩岸 - 旺報 華為包裹被「誤轉」美國 FedEx微博道歉網友狂轟 - 兩岸 反對報復蘋果 任正非：蘋果是我的老師 - 兩岸 - 中時 《環球時報》社評：美方應當想到大陸有稀土這張牌 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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