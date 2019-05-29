衛福部疾管署今（29）日公布高雄市新增1例本土登革熱病例，這是今年第2例本土登革熱，這2例都在高雄，民眾應於降雨過後落實「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生與感染登革熱的風險。

今天新增登革熱病例是住在高雄市三民區鼎金里50多歲男性，5月27日起陸續出現腰痠、肌肉痠痛、關節痛及發燒等症狀，就醫時因登革熱NS1快篩呈現陽性通報，經過檢驗於今天確診感染登革病毒第四型。

目前個案已收治住院防蚊隔離，同住家人無疑似症狀，而個案潛伏期間無國外旅遊史，平時活動地以住家與三民區鼎中里的工作地為主，為了避免疫情傳播，衛生單位已前往個案居住地周邊進行孳生源清除、噴藥作業及民眾衛教。

今年以來，國內累計2例本土登革熱病例，個案都是住在高雄市，與去年一樣，登革熱都在南台灣率先出現；另外，今年國內已有150例境外移入病例，病例數為近10年同期最高，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼54例及越南32例分列前2名。

疾管署副署長莊人祥指出，近期受鋒面影響，各地均有降雨，民眾應在雨後落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器，清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶與盆栽墊盤等容器，避免病媒蚊孳生與感染登革熱的風險。

(中時 )