吃飯聚餐總會遇到有朋友說自己不吃牛肉，而原因不外乎是長輩說的、算命說命帶「魁罡」不能吃等理由。有男網友在《靈異公社》分享自己，3年前發願不吃牛肉，後來完全不吃直到前幾天不小心誤吃破戒，為了不想浪費食物，他將3片牛肉吃下肚，結果發生一連串的衰事，還夢到八爺范將軍告誡他「早該忌口的！讓你出點狀況，是提醒你，不吃就別再吃！」，事後他也表示「忌口...我真的會忌口」。

原PO網友表示，3年前為了幫乾媽祈福，從此忌口不吃牛肉，應酬場合為了不被朋友嫌難搞，還是會吃，但會跟神明報告請假，稍微吃一點。不過近這一年就完全忌口不吃。不過他前幾天到韓國餐廳吃飯，誤食麵裡的牛肉片，由於不想浪費食物，所以就「吃了三片很薄的牛肉」，沒想到一下相機出問題，花了2天才解決，一會兒又莫名和家人吵架，再來又發現拍攝現場少了零件，直到前兩天晚餐時，才突然意識到為什麼會突然這樣，「似乎吃了牛肉後就狀況連連」。 後來原PO因為工作疲累，小睡一下，就夢到八爺在夢理說「3天了...自己發現問題了齁！你原本就有體質，早該忌口的，讓你出點狀況是提醒你，不吃就別再吃」。原PO表示「牛原本就是忠與義的象徵，我既然是為他們服務，就更應該完全忌口的」他也強調自己真的很抱歉，以後會更加注意，不再碰牛肉，表示真的會「忌口」。

不網友也有不吃牛肉，吃了出事的經驗，網友表示「牛完全不吃，我也是一碰牛就開始有症狀，不是頭暈、就是全身痠痛到不行⋯」、「去年算命的也跟我說我是不能吃牛的」。

(示意圖文昌宮/中央社)

不過專研命理多年的吳京翰表示，其實不吃牛肉這個觀念，從命理古書當中看不到！古書記載：「魁罡有靈變之機，坎離為聰明之戶」。在八字中，庚辰、庚戌、壬辰、戊戌四日柱的人為命帶魁罡。但沒有提到「魁罡」與牛肉的關係，不吃牛肉可能是因為「地支刑、破」的概念延伸的，吳京翰指出「日柱」中有「帶魁罡」的這四日的地支都是「戌與辰」，但「丑戌相刑，丑辰相破」，而「丑」是「牛」，所以可能不宜吃牛。

佛祖心雜誌採訪主任吳京翰進一步指出，這個觀念可能跟「文昌帝君」有關，道教經典提到吃牛肉可能會影響「考運」、「官運」，《道藏‧洞真部‧梓潼帝君化書》記載：「凡食牛肉者，上天有太牢星，地下有太牢山，專治食牛之人，受苦萬劫，殺牛之人，萬劫無赦，多遭疫癘而死。」與《文昌帝君陰鷙文》：「勿登山而網禽鳥，勿臨水而毒魚蝦。勿宰耕牛。」都曾提及「不吃牛」，但是也同時提到殺生害命不好。

他表示不吃牛的觀念可能就是連結了文昌帝君的告誡，才有了命帶魁罡的人不宜吃牛，否則有害考運、官運」的說法。所以沒人拜文昌帝君會放牛肉來拜，考生拜文昌，不吃牛是對文昌帝君的敬意，如果沒這一層考慮，愛吃就吃囉。

(中時電子報)