江西南昌方大特鋼的工廠今（29）日16時發生爆炸，經江西省應急管理廳統計，已造成1人不幸罹難，9人受傷。據陸媒《中新網》報導，目前現場明火已經撲滅，現場善後與調查工作仍在進行中。

位於南昌青山湖區方大特鋼工廠今日在維修2號高爐時，發生氣體洩漏，在煤氣管道發生燃燒爆炸。江西省應急管理廳指出，目前已有1人罹難，9人受傷。

報導指出，目前傷員均已送醫治療，同時現場明火已被撲滅，現場仍在進行清理和善後工作。

(旺報 )