江西工廠氣體外洩發生爆燃 已造成1死9傷 19:132019/05/29 旺報 賴志昶 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 江西南昌方大特鋼的工廠今（29）日16時發生爆炸，經江西省應急管理廳統計，已造成1人不幸罹難，9人受傷。據陸媒《中新網》報導，目前現場明火已經撲滅，現場善後與調查工作仍在進行中。 位於南昌青山湖區方大特鋼工廠今日在維修2號高爐時，發生氣體洩漏，在煤氣管道發生燃燒爆炸。江西省應急管理廳指出，目前已有1人罹難，9人受傷。 報導指出，目前傷員均已送醫治療，同時現場明火已被撲滅，現場仍在進行清理和善後工作。 (旺報 ) #現場 #工廠 #受傷 #罹難 #管理 也許您會感興趣 推薦閱讀 〈讓他自己來〉教長者在家做簡單復健 04:102019/05/25 企業經營 中共再傳軍機墜毀秦嶺 機上6人全數罹難 19:052019/05/27 軍事 北市公車撞變電箱 供電受損無人傷 14:142019/05/28 社會 解決企業窘境 工廠貨梯申請規範出爐 18:152019/05/28 生活 傷後免冰敷 運動傷害處理新原則 18:172019/05/28 生活 漢光演習出意外 受傷官兵陸續轉院 18:512019/05/28 社會 南科31日人才媒合會 釋出近3000職缺 08:452019/05/29 生活 夾腳拖少穿! 醫警告：這2種人別穿 15:042019/05/29 生活 探視受傷國軍弟兄 蔡英文：很心疼 17:262019/05/29 軍事 中職》倪福德、高國麟下二軍 悍將今要拚20勝 18:202019/05/29 體育 兩岸熱門新聞 因為這原因 大陸無法直播陸美2女主播辯論貿易戰 - 兩岸 - 中時 台媒問大陸是否考慮開放同婚？國台辦一句話回應 - 兩岸 - 旺報 華為包裹被「誤轉」美國 FedEx微博道歉網友狂轟 - 兩岸 反對報復蘋果 任正非：蘋果是我的老師 - 兩岸 - 中時 《環球時報》社評：美方應當想到大陸有稀土這張牌 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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