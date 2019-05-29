為打破公園裡充斥塑膠等無變化的遊具，台中市府展開友善共融遊具更新，但民進黨議員以車輪戰質詢，要求加快更新速度，市府建設局表示，推動友善共融公園，今年度共盤點規畫33座公園，有的造型溜滑梯，有的鳥巢型鞦韆或草皮槌球場等公共設施，各有不同特色，預計年底全數完工。
市議員曾朝榮說，比較台北市和台中市的共融遊具汰換，台中市537多座公園，有300多座要改善，但至今上市府網站完全看不到進度，和台北市3個月就完成一座共融公園的幸福定義實在差很遠。
曾朝榮表示，台北市進行公園共融遊具改善，特別邀來視障、聽障及行動不便的朋友，一起參與共融遊具設計，但台中市目前提出一年改善33座，速度牛步化。
建設局推動友善共融公園，部分公園特別導入無障礙的「輪椅盪鞦韆」，藉由輪椅能直接上鞦韆，讓坐輪椅的小朋友也能體驗鞦韆樂趣，今年預期施作33座共融公園工程陸續施工，預計年底全數完工。
建設局長陳大田指出，今年推動南區永和、西屯區朝貴、東區東峰等33處公園規畫為友善共融公園，每一座公園將各具特色，有的增設共融式鳥巢型鞦韆、磨石子溜滑梯、沙坑等，有的更將導入輪椅盪鞦韆，藉由輪椅能直接上鞦韆玩樂，讓坐輪椅的小朋友也能體驗鞦韆樂趣。
此外，包括神岡區的豐洲公園，將規畫共融遊戲區，造型溜滑梯、沙坑、蹺板；長青休憩區，規畫體健設施、草皮槌球場等，讓不分年齡者皆能享受公園設施，33處盤點工程已陸續動工，預計年底完工，將讓民眾享受到安全、共融的公園環境。
(中時 )
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