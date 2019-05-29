大陸CGTN主播劉欣與美國FOX商業頻道主播翠西•里根(Trish Regan)約好在台北時間明天（30日）上午8點，針對中美貿易戰進行對話直播，許多大陸網友相當期待這2位女主播在辯論時擦出的火花。但是CGTN今天在官方微博上發佈聲明，由於版權原因，無法直播這場辯論。

CGTN的聲明稱：各位網友，很遺憾地通知大家，由於版權原因，CGTN無法對劉欣與FOX商業頻道主播翠西•里根(Trish Regan)關於中美貿易的對話進行直播。

此次對話在FOX商業頻道播出，劉欣僅以嘉賓身份參與節目，節目版權歸屬於FOX電視台。CGTN原本打算直播，經過與FOX商業頻道溝通，最終未獲得節目授權。

CGTN不能在沒有得到對方授權的情況下擅自進行直播。不過，為了滿足各位網友的信息需求，我們會對其進行實時報道。敬請期待!

劉欣目前是中國國際電視台（CGTN）「視點」欄目的主持人，此前她曾經擔任中央電視台駐瑞士日內瓦首席記者，畢業於南京大學。

翠西·里根在2015年進入福克斯商業頻道工作前曾在彭博、CNBC、哥倫比亞廣播公司（CBS）等美國媒體工作，畢業於哥倫比亞大學。

(中時 )