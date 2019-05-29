苗栗高鐵特定區標不出去，年繳6000多萬利息遭議員林寶珠質疑地政處處理土地標售不夠積極，地政處長陳錦珠表示，產專區屬於市場性的開發基金，目前同屬開發基金的土地共有23筆，完全處分後仍可清償債務，無奈目前環境不佳，的確自2014年起流標28次，將在財審委員會檢討。

高鐵特定區205.39公頃，縣有土地除了公共設施全數完成，產專區3處10.02公頃、住宅區17筆約5.77公頃皆尚未標售，整體開發率不到1成，林寶珠指出，自2014年5月到去年12月產專區土地竟流標28次，後續縣府又再拿土地貸款30億買竹南、後龍等19筆土地，光利息錢年繳近7000萬十分驚人。

陳錦珠回應，產專區土地沒有實價登錄機制，土地價格均參考附近地價計算，23筆土地若順利標售，清償債務沒有問題，將在財審委員會重新檢討價格事宜，預計6月12日再次辦理標售，目前有與不動產仲介接洽，並將標函投遞給相關單位協助推廣，其實都有人在問，但價格的方面還是有成本考量。

祕書長陳斌山說，目前高鐵特定區開發約200公頃，實際利用的其實有限，附近機能尚未健全，產專區又屬於高度利用的區塊，一般廠商不會這麼快進駐，增加縣府標售的難度，產專區的價格不能與住宅區1坪10多萬的價格比較，第一是考量投資成本，第二是擔心貿然降價會衝擊周邊行情，價格不是唯一，還是要從整體發展來看。

(中時 )