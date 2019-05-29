國民年金保險的老年年金給付權利具一身專屬性，如果被保險人在65歲之後沒有申請給付，死後無法由其家屬代替被保險人提出申請，白白損失給付權益，相當可惜。

衛福部表示，依國民年金法規定，民眾只要曾經繳納國保保費，累計國保年資，年滿65歲起即可按月請領國保老年年金給付，活到老領到老；且老年年金給付金額將會隨消費者物價指數(CPI)成長率檢討調整，保障絕不縮水。

目前排除領取相關社福津貼、其他保險老年給付、有保費超過10年未繳不計入年資者，依據勞保局最新統計顯示，今年3月國保老年年金給付的核付人數約計103萬餘人，其中領取至少3628元的A式給付約佔86％，其餘無法領到A式者以欠費逾10年未繳居多。

由於曾有被保險人於年滿65歲後至其死亡之前，都未提出國保老年年金給付申請，但因老年年金給付權利具一身專屬性，無法由其家屬於被保險死後提出申請，白白損失給付權益，相當可惜。

衛福部再次提醒民眾，國保老年年金給付係申請制，需由當事人主動向勞保局提出申請，經勞保局審核後，如果無欠費情形，可以追溯自年滿65歲當月發給最多追溯發給5年。

勞保局每個月都會針對即將年滿65歲的被保險人及曾納保者主動寄發通知函，併附上申請書，以提醒民眾提出申請。

(中時 )