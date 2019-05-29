衝刺西瓜買氣、推廣濱海旅遊，後龍鎮長朱秋隆與公所員工巧妙化身西遊記的角色宣傳西瓜節。（後龍鎮公所提供）

後龍夏日西瓜節6月1日登場，民眾有機會在評鑑現場品嘗比賽瓜一飽口福。（後龍鎮公所提供）

後龍鎮長朱秋隆大力推廣後龍西瓜，今年將西瓜季移師清海宮舉辦，讓民眾接近產區，同時發揮觀光與產銷效益。（後龍鎮公所提供）

受暖冬影響後龍西瓜今年產量略幅減少，價格相對提高，苗栗縣後龍鎮公所促銷香甜多汁的西瓜，推出防偽標章及產銷履歷QR Code貼紙，本周六將在南港里的清海宮舉辦夏日西瓜節，藉由知名景點好望角的人氣帶動西瓜買氣，順勢推廣濱海旅遊。

苗栗縣後龍鎮為全縣出產西瓜最多的鄉鎮，後龍西瓜挺過日前豪大雨水災，未出現大規模農損，外型大又圓的西瓜口感沙脆多汁，吸引眾多消費者慕名購買，避免市場次級品魚目混珠，鎮公所推出防偽標章並增設QR Code，產銷履歷一掃便知，品質掛保證。

然而受氣候變遷影響，今年後龍西瓜的產量較去年約減少1成，鎮長朱秋隆指出，除了暖冬影響外，天氣時晴時雨，瓜苗日照時間不足成長較緩慢，普遍來看西瓜沒有像去年那麼大，平均總重量也下降，產量約減少10％至15％，目前產地直銷價落在每台斤14、15元左右。

朱秋隆表示，後龍西瓜已陸續產出，愈接近夏日，西瓜需求量愈大，價格將愈來愈好，品嘗西瓜就趁現在。今年西瓜節活動移師鄰近西瓜產區的清海宮舉辦，安排展演展售外，首次打造「後龍西瓜冰果室」拍照區，民眾另可前往南港社區活動中心待西瓜評鑑結束，品嘗比賽瓜一飽口福。

為接送遊客往返雙會場，公所除安排5部巴士，以小旅行巡迴方式接駁附近景點，另安排2部接駁巴士往返後龍火車站及清海宮，活動當日將管制苗33線鄉道單側路邊停車，詳細活動資訊請上後龍鎮公所官方網站、後龍鎮公所臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )