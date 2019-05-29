「在迪士尼樂園投資賣冬瓜茶」這套鬼話，竟也能夠成為詐騙吸金集團的話術，而且還真有人信以為真，一口氣被騙了7000多萬元！

李姓女子向友人誆稱老闆娘在上海迪士尼賣冬瓜茶、大陸賣進口紐西蘭奶粉，賺錢多多每月保證獲利6％至8％，竟然再2014年間騙倒2名友人拿出7415萬元投資，新北地檢署29日依詐欺、偽造文書罪嫌起訴李女。

檢方指出，李女2014年間向楊姓、陳姓友人謊稱，蕭姓老闆娘在大陸有不少投資，本身除了有美國便宜庫存品外，還在大陸崑山進口紐西蘭奶粉，甚至還獲特許在上海迪士尼賣冬瓜茶，每月保證紅利6％到8％。

李女除了謊稱老闆娘願開放部分投資金額，讓員工也能投資賺錢，還將自己的LINE大頭貼與暱稱改成蕭女，與楊、陳2人討論投資，沒想到這套特許在迪士尼裡頭賣冬瓜茶的鬼話，竟能讓楊、陳二人信以為真，還前後給了李女7415萬2000元。

李女也從2014年起按月發紅利，共給予楊、陳3214萬6000元的紅利，到了2018年就沒能繼續收到紅利，兩人才發現上當受騙提告。

李女坦承犯行，並表示是因投資失利才付不出紅利，檢方今依詐欺、偽造文書罪嫌把她起訴。

(中時 )