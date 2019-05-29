苗栗頭屋加油站前雙黃線迴轉頻繁，用路人進站加油常吃罰單，挨批「最貴的加油站」。（翻攝自Google Map）

苗栗頭屋加油站前附近無大型車迴轉路口，用路人圖方便常逆向或在雙黃線迴轉十分危險。（巫靜婷攝）

車禍頻傳加上罰單吃不完，鄉親指明易肇事路段要苗栗工務段審慎評估。（巫靜婷攝）

苗栗工務段將封閉象山村13鄰182巷處缺口，另在加油站前擇處畫設6米缺口。（巫靜婷攝）

苗栗縣頭屋交流道中油直營加油站前，因附近無大型車迴轉路口，許多用路人圖方便在雙黃線迴轉加油造成大小車禍頻傳，檢舉達人長期埋伏加碼送上紅單引發民怨，28日鄉民包圍苗栗工務段會勘人員理論，決議在原雙黃線開設缺口，並設置移動式測速照相，期望車輛慢行能減少死亡車禍再次發生。

頭屋分駐所所長廖俊強指出，去年在頭屋加油站前共發生1起死亡車禍、4起A3車禍，日前也發生1起A3，肇事多半與雙黃線迴轉有關。縣議員江村貴表示，自2014年8月頭屋交流道通車後，台13線車流量很大，附近鄉親或用路人加油、借廁所都會左右迴轉，車輛多、車速快，時常造成交通事故。

雙黃線違規頻繁引來檢舉達人駐點，怒不可遏的鄉民抱怨只是加個1、200元的油，卻收到1張最貴1800元的罰單，炮轟苗栗工務段標線畫設不當十分擾民，向公路總局陳情數十次均獲得消極回應。

會勘日鄉民包圍相關人員討公道，苗栗工務段一改先前強硬態度，回應地方要求，初步達成共識要在加油站前雙黃線開闢1處長約6公尺的缺口，並在標線左右兩側加裝交通安全桿，封閉原象山村13鄰182巷處缺口，在交流道下方設立警告標誌，並架設移動式測速照相，限速50公里。

苗栗工務段說明，此計畫試辦半年觀察，如半年內再發生A1、A2傷亡車禍將再度封閉缺口。縣警局交通隊隊長張俊銨表示，在缺口尚未施作完成前，用路人仍須遵守交通規則，警方將加強巡邏取締。

(中時 )