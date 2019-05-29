台中市南區第3屆國光里長補選就職典禮，29日下午在南區公所舉行，由市府民政局長吳世瑋頒發當選證書，以及致送市長盧秀燕「勤政親民」匾額給當選人陳雅惠，包括市議員邱素貞、南區區長洪峰明、南區多位里鄰長也到場觀禮。

民政局長吳世瑋表示，陳雅惠延續父親、前國光里長陳仁榮遺願，補選成功，未來搭配她的母親、市議員邱素貞，母女攜手繼續為南區國光里服務。

民進黨市議員邱素貞受邀致詞，一度哽咽，她感謝大家的相挺，讓她有機會參加女兒陳雅惠就職典禮，但內心百感交集，如今女兒順利接棒，她放下心中一顆大石。

南區最資深、連任7屆的江川里長江洪美梅告訴甫就任的陳雅惠說，當里長，一定要熱心、衝勁十足，隨時與里民保持良好互動，讓里民找得到，迅速認真處理並回報進度，讓里民安心。

陳雅惠指出，未來將傾聽民意，全力爭取里內建設外，並持續關懷弱勢、守護家戶，定期舉辦親子活動，營造家庭和樂、安全、幸福的國光里。

(中時 )