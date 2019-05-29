彰化縣無人地主多達近2000筆，未辦繼承更多得4萬多筆，每年還以超過200筆的速度增加中，土地無人管理，往往成了治安、髒亂死角，彰化縣政府地政處計畫代為標售地籍清理未能釐清權屬土地，今年共列出99筆，若都順利標出，預估至少能為縣庫進帳3.2億元。

地政處長劉坤松表示，這次代筆土地，包括住宅區、農牧用地和建築用地等，各式類別，從23平方公尺的零星地到3190平方公尺不等，依土地類別和座落區位、面積，標售底價也從3萬元到1700萬元不等，加總底價共3.2億元。

這次首波推出代標土地，受理投標期間則自6月26日至年7月26日，為溪湖地政事務所轄區標的者埔心鄉新興段184地號等共6筆土地。

為增加脫標率，溪湖地政代為前往標售土地現場豎立公告之標示牌時，亦一併攜帶投標單等相關資料，提供給占有人或有意投標之民眾，詳情和其他鄉鎮之標售資訊，都可至彰化縣政府地政處網站之土地標售專區查詢。

這次標售湖溪鎮、埔心鄉土地，最受矚目是位在溪湖鎮湖南段，面積分別446和912平方公尺兩筆住宅區的土地，底價為1783萬和864餘萬元。

溪湖地政事務所主任詹長容表示，轄區土地雖只有6筆，但標售底價高應可挹注國庫，而其上多有地上物，適合共有人或占有人投標，有意投標之民眾把握機會。

(中時 )