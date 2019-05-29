外傳高市府前朝經發局機要專委藏匿榮化抵押權公文？當事人趙姓前專委強調，公文一直都在高市府，韓團隊下午開記者會內容不就應證公文根本就一直都在；趙說，公文從來就沒有離開市府、沒有離開局處、沒有離開公務員手上。

(中時 )