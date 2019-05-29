公文被攜出？趙姓前專委：一直在高市府 19:492019/05/29 中時 劉宥廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外傳高市府前朝經發局機要專委藏匿榮化抵押權公文？當事人趙姓前專委強調，公文一直都在高市府，韓團隊下午開記者會內容不就應證公文根本就一直都在；趙說，公文從來就沒有離開市府、沒有離開局處、沒有離開公務員手上。 (中時 ) #公文 #高市府 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓市府爆「水門案」 菊市府前祕書長切割批炒作 17:582019/05/27 政治 教保員抗議低薪 韓國瑜幽默化解 12:502019/05/28 政治 高市府重要公文 前朝機要曾帶走 04:102019/05/29 政治要聞 韓兌現政見 北漂老師返高 04:102019/05/29 地方新聞 吳芳銘嘆種子逆境成長 網秒懂：講韓國瑜「韌性」 04:432019/05/29 生活 敬老金市府下周提對案 議員批柯無能、反應慢 13:572019/05/29 政治 高市府再爆前朝機要帶走公文 韓國瑜：一定要查 14:072019/05/29 政治 台中機場變廉航基地？中市府籲調整為機場園區 15:462019/05/29 政治 前經發局長批韓轉移焦點 稱公文從來沒離開市府 15:342019/05/29 政治 23.5億公文被消失 王淺秋：該檢討的不是我們 16:252019/05/29 政治 政治熱門新聞 蔡英文初選民調如果輸？ 妖西爆最後結局 - 政治 大屯火山傳「心跳」 宅神驚覺不祥徵兆 - 政治 23.5億公文被消失 王淺秋：該檢討的不是我們 - 政治 政治監控!？ 林濁水飆韓國瑜 網友駁 - 政治 高巿府23.5億質押文件 流浪4年4個月才入庫 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。