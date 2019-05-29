員林高中、國中兩校600師生熱血畢業路跑媲美專業馬拉松。（吳敏菁翻攝）

員林高中、國中兩校600師生熱血畢業路跑媲美專業馬拉松。（吳敏菁翻攝）

員林高中、員林國中29日舉辦別開生面的畢業路跑，給兩校畢業生共600位師生一個難忘回憶，孩子們跑得熱血沸騰，特教生也在同學幫助下都跑完全程，員林國中校長賴良助引用名言，「痛是難免的，苦卻是甘願的」在跑步體驗中，以意志力克服、迎接新的人生挑戰。

賴良助表示，這次兩校畢業健康路跑媲美專業馬拉松賽事。全部路口委託家長志工隊、校外會、南興、大埔巡守隊進行行交通管制，還邀請員榮醫院醫療小組待命，設置4處補給站，參與師生能得到完賽紀念品，跑完全程，師生們都有點小驚喜，一起歡呼「我們要畢業了」。

員林高中校長游源忠說，員林高中和員林國中距離約200公尺，常有互動。來參加60幾位的高三生都已經繁星或個人申請上大學的同學，國三的學生會考也都考完了，但人生就像跑步，前方道路總是在眼前不斷拓展開來。

路跑也有許多感人插曲，特教生腦麻生在員高學生的協助下，都跑完了全程，儘管花費時間更多，但在過程中，感受友情，感動「我辦到了」。

(中時 )