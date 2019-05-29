左起模特兒呂亞璇.李恩慈穿上伊林選品激凍紗防曬外套。（伊林娛樂提供）

伊林選品 激凍紗防曬外套細節圖。（伊林娛樂提供）

伊林選品激凍紗防曬外套是名模呂亞璇、李恩慈最愛，外套採用天然水晶礦石元素植入紗線中，打造天然功能性的超涼感纖維，含水率比一般市售涼感衣高，加上其質地柔軟，就像穿的保養品一樣，伊林選品「激凍紗防曬外套」能加速布料吸收汗水，迅速散出吸濕排汗，保持身體乾爽，適合台灣潮濕悶熱、汗流浹背的夏季，不論是外出、運動，或當居家防曬服來穿，都能感受其舒爽。

一般抗UV的外套大多較為厚重，往往攜帶不易，透氣也不夠，甚至容易導致反效果-中暑，「激凍紗防曬外套」不僅輕薄、柔軟，色彩及版型好搭配，有很強的穿搭功能，不論簡約休閒、都會知性，或戶外運動都能隨意有型。

「激凍紗防曬外套」最特別的貼心設計，莫過於其擁有隱藏式調節扣，可以達到收腰的視覺顯瘦效果；前短後長的下擺設計，能遮住小腹及屁股，視覺更修身；連帽設計另可額外解決戴帽子、壓扁壓亂頭髮的麻煩；超長拉鍊可直接拉到眼睛部位，可遮陽、防中暑，還能避免兩頰顴骨曬出雀斑；雙邊袖口的加長半指袖，可拉到手背中央，讓手背也能有防曬，不致產生色差、防曬更徹底，對許多機車族來說相當好用。

「激凍紗防曬外套」帶出修飾腰身的效果之餘，全衣採高機能涼感防曬，及全新科技的吸溼排汗布料，共推出桃紅色、紫色2款，一件2280元。EeLin伊林選品名模推薦抗夏防曬外套東森購物47頻道6月4日晚間10點40分獨家首賣。

(中時 )