行政院長蘇貞昌昨（28）日表示，今年1至5月的街頭暴力犯罪，新北市和高雄市加起來占了6成以上，請首長們更努力，內政部長徐國勇今天補充，蘇揆說的暴力犯罪多是行車糾紛。對此，新北市議員葉元之在臉書發文批評，蘇貞昌在做政治操作，徐國勇則吃了誠實豆沙包，打臉蘇貞昌，「實在令人覺得好笑！」

葉元之表示，蘇貞昌指六都的暴力犯罪，新北市佔34％、高雄則佔28％，言下之意，好像新北市跟高雄市的治安很差，果然就有網友在網路酸新北市長侯友宜跟高雄市長韓國瑜，「新北不是給前警察當市長嗎？至於高雄就不說了，反正市長只想發財。」

葉元之指出，實際仔細研究數據，根本是蘇貞昌在做政治操作，故意誤導大家，攻擊國民黨的政治明星。因為按照蘇貞昌的算法，是說新北市在1至5月的街頭暴力犯罪共有34件，而6都的總發生數是100件，所以新北市佔了34％。

葉元之強調，「新北市人口最多，有400萬人，當然發生的件數最多啊！」；高雄市277萬人，也只和第二多的台中市只差3萬人。蘇貞昌只提發生件數，而忽略人口數的差異，「不是數學不好，就是政治操作！」

此外，徐國勇今天補充，蘇貞昌指的的街頭暴力，多是「行車糾紛」，葉元之說，「行車糾紛，也可以被蘇貞昌操作成治安事件喔！」「徐國勇吃了誠實豆沙包，打臉了蘇貞昌！」

葉元之最後批蘇貞昌，「不要再操作治安問題了，因為會打臉自己。」蘇貞昌2004年擔任台北縣長時，刑案破獲率、竊盜案破獲率、暴力犯罪破獲率僅分別為40.64％、42.63％及49.25％，不到2017年朱立倫市長執政時的一半；天下雜誌2005年治安競爭力調查中，蘇貞昌執政的台北縣成績倒數第一。「蘇貞昌這麼不懂治安，還是不要講別人吧！」

(中時 )