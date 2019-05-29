韓粉團結力量大，「誓師大會」即將在本周六(6/1)凱道登場，預計將湧入10萬人，荒謬大師沈玉琳今(29日)出席活動，除了談到「不畏梅雨季來臨，6/1凱道風雨也能生信心。」也透露韓冰曾私下跟他提到，很心疼爸爸韓國瑜的原因。

最近黑韓手段一波接一波，連綜藝天王吳宗憲也看不下去，在鏡頭前呼籲不要被外界影響，要回到快樂的那個點。而沈玉琳今日被問起憲哥這席話，表示憲哥這乃肺腑之言，因為在去年11月24號前之前，韓國瑜彷彿是快樂純真的小孩，但自從當選那天到現在，始終大部分時間都不快樂，「韓冰有跟我講過，韓冰說看爸爸這樣很心疼。」

沈玉琳也開玩笑地說，韓國瑜明明就是快樂的老人，為什麼搞得大部分時間都愁眉不展，所以憲哥要韓國瑜找回歡樂，一是為韓國瑜本身，另一是為每個人，希望韓國瑜莫忘初衷，尋回當初參選的心態。

另外，沈玉琳訪問政治人物不計其數，也透露在訪問賴清德時曾聊起「藍綠何時初選」話題，沈玉琳自豪是一針見血向賴清德表示，「院長我告訴你，民進黨什麼時候會辦初選？就是蔡英文民調贏你的時候就會辦初選了啦。那國民黨什麼時候會辦初選？我告訴你啦，就是郭台銘民調贏韓國瑜的時候啦！」讓賴清德聽完拍拍手，笑稱這只有沈玉琳能講。

(中時電子報)