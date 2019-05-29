電影《X戰警：黑鳳凰》迎來該系列最終集，29日在北京舉行記者會，主演「琴葛雷」蘇菲特納（Sophie Turner）、「X教授」詹姆斯麥考維（James McAvoy）、「萬磁王」麥可法斯賓達（Michael Fassbender）等人共同出席，詹姆斯和麥可身為系列元老成員，不停帶動現場氣氛，麥可大喊：「你好，北京！」詹姆斯則搞笑裝懂中文並回答問題，2人還大方「賣腐」放閃，展現角色間深刻情誼。

詹姆斯和麥可談到對「X戰警」的難忘回憶，幾乎都圍繞在彼此，麥可表示2人在試鏡念台詞時：「立刻出現化學反應！」詹姆斯則想起在《X戰警：第一戰》首度於水中相遇，他描述當時場景和台詞，抱著麥可並告訴對方：「你不會再孤獨。」該場戲已成為他心目中的經典畫面。

X教授和萬磁王長久以來「相愛相殺」，麥可認為2人關係密不可分，「X教授不只是萬磁王最好的朋友，甚至可說是唯一的朋友，他們永遠在對方身邊。」詹姆斯聽完大笑說：「我喜歡這個答案！」更強調新片不像其他超級英雄電影，重心放在外星人、宇宙對戰等大場面，而將回到系列的核心：家人與情感。

導演賽門則表示，原本難以想像誰能取代由派翠克史都華（Patrick Stewart）和伊恩麥克連（Ian McKellen）飾演的前一代X教授和萬磁王，但看到詹姆斯和麥可一起試鏡的表現，立刻認定由他們飾演。賽門也提到《X戰警：未來昔日》中，新舊版「X教授」派翠克和詹姆斯首度相遇也讓他感慨萬千，「感受到2個世界合而為一。」該片6月6日上映。

(中時 )