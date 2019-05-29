中研院學者指出，龜山島藏岩漿庫，若噴發引海嘯宜蘭「淹一半」。(中天新聞提供)

宜蘭龜山島是台灣著名景點，但許多人不知道，它是名副其實的活火山。中研院學者指出，龜山島雖有海的隔絕，但底下的岩漿庫有半個台北市大，地震活動頻仍，次數每月達6、7百次甚至上千次，學者提醒，如果噴發會造成海嘯，有近半宜蘭地區會被淹沒。

中研院研究團隊於2011年在陽明山國家公園設置大屯火山觀測站，對大屯火山、龜山島與北台灣附近的海底火山長期嚴密監測火山活動。中研院團隊今公布研究成果，全球首次在休火山偵測到有動物心跳的現象，平均大約每18分鐘發生一次的重複性地震。

中天新聞報導，中研院研究員林正洪表示，龜山島底下的岩漿庫面積有半個台北市大，地震活動頻仍，次數每月達6、7百次甚至上千次，如果噴發會造成5公尺高海嘯，宜蘭縣一半可能被淹沒，冬山河更首當其衝。

林正洪表示，與大屯火山群同為活火山，龜山島過去較少被討論。研究團隊檢查龜山島附近地區的地震資料，利用S波陰影與強烈反射兩種現象，經交叉比對發現，有一個岩漿庫存在龜山島的中部地殼，充分證明龜山島是台灣另外一個活火山。

(中時電子報)