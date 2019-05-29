韓國名導奉俊昊和影帝宋康昊於電影《寄生上流》再度聯手，一舉拿下南韓影史第一座坎城影展金棕櫚獎，28日中午兩人光榮歸國，熱情接機的媒體及影迷塞爆仁川機場造成空前盛況，晚上接著參加在首爾舉辦的首映記者會，與片中主演李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹和張惠珍齊聚一堂。

記者會上奉俊昊謙虛地說：「得獎已經是過去式，現在是和韓國觀眾見面的時刻，有空的話，我很想變裝潛入電影院，和那些自己買票來看電影的觀眾們坐在一起，聽聽他們的反應，我真的很好奇。」當晚的首映場也吸引了男神鄭雨盛、資深影后金惠子、演員南柱赫、韓志旼等影星一睹為快。

29日電影加碼公布的中文正式預告，十足展現了本片難以捉摸的特質，不僅推翻前一支預告的詭譎神秘，更以充滿滑稽感的配樂帶出飾演窮爸爸宋康昊一家人的窘困生活，而憑假學歷徵上高薪家教的大兒子，也藉機把妹妹弄進富豪家門當美術老師，處處留有懸念。電影6月28日在台上映。

(中時 )