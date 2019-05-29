川普將要求海軍將新航母電磁彈射改回蒸汽彈射

美國總統川普昨天出人意料地在日本對美軍談話時口出驚人之語，他認為目前美國海軍新型福特級航空母艦使用的電磁彈射裝置太花錢了，因此要求美軍新航母要改回使用蒸汽彈射器。他甚至開玩笑地表示，電磁彈射裝置「只有愛因斯坦才能理解它怎麼操作」，「支持電磁彈射的人可能是敵方派來臥底的」。

做為美國新一代福特級航母，電磁彈射系統是它極重要的新科技關鍵裝備，它能快艦載機出勤速度，也能增加艦載機的有效起飛載荷。目前全球只有美國擁有此種技術，讓中共與其他想要發展航母的國家非常欽羨。不過，川普卻在訪日期間於橫須賀海軍基地演講時表示，他要下令把新航母的電磁彈射器改回尼米茲級的舊式蒸汽彈射器。

《商業內幕》認為，福特級航母服役後出了一堆問題，也在這艘造價驚人的航母上看到似乎是無底洞的財務困難。花了巨額金錢，還延遲交付，讓川普為不悅。川普在黃蜂號(USS Wasp)兩棲攻擊艦上問官兵：哪一種彈射器較好，大部份人都回答蒸汽彈射，少部份人支持使用新系統。

川普說，大概只有愛因斯坦才能看懂電磁彈射是怎麼操作的，支持電磁彈射的人可能是敵方派來臥底的。「蒸汽彈射可以完美地使用65年，而這個瘋狂的電磁彈射已經花了9億美元，蒸汽彈射有什麼不好嗎？」

他表示，軍方什麼都想要創新，有時也過頭了。電磁彈射太昂貴，在戰鬥時也不會比蒸汽彈射更有效率。他將會下令要求新的航母改用舊款的蒸汽彈射裝置。

變更彈射器意味著美軍新一代航母要重新設計，目前美海軍兩艘新型航母福特號和甘迺迪號都採用先進的電磁彈射系統，此一系統優點很多，操作簡單、效率高、重量輕、體積小、維護費用低、適用範圍廣。不過，現在實際運作上還有不少問題未解決，才導致新航母一直未能順利服役，而川普因此未能在選前神氣地登上新一代航母進行風光的儀式，可能才是他為航母大發雷霆的主因。

(中時電子報)