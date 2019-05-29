台北市政府文化局主辦、台北市電影委員會承辦第十一屆「拍台北」電影劇本徵選活動，將從即日起至7月29日，向全球公開徵件，今年度總獎金從39萬元提升至60萬元，參賽者不僅能角逐金獎新台幣30萬元獎金，同時有機會透過台北市電影委員會的媒合投資及推薦，讓自己的劇本拍攝製作成電影、參與國際影展。

「拍台北」自辦理十屆以來，已成功促成多部獲獎劇本翻拍成電影，如近年第六屆銀獎得主馮勃棣編劇的創作《雨生台北》，由謝駿毅導演改編執導的《帶我去月球》（2017）；第七屆銀獎得主張耀升所編導《藍色項圈》（2018）；預計2019年開拍的《搜查瑠公圳》，以及於國內外得獎不斷之電視電影《再見女兒》等。

其中第八屆金獎得主陳嘉宏、許匯真共同編撰，由賴俊羽編導的《搜查瑠公圳》，除了獲得文化部「106年度第一梯次國產電影長片輔導金」，更於108年開發嶄新的台灣在地懸案計畫，以劇本為跨領域創作核心，舉辦歷史文物展、拍攝VR體驗短片、設計密室逃脫遊戲、發展漫畫與桌遊等。

只要以繁體中文創作台北故事，且未曾以任何形式公開發表，即可投稿搶首獎「金劇本獎」（獎金新台幣30萬元）、二獎「銀劇本獎」（獎金新台幣15萬元），以及三獎「銅劇本獎」（獎金新台幣5萬元），徵選活動預計9月底於台北市電影委員會官網公佈獲獎名單。

(中時 )