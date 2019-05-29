梁家輝6月即將來台宣傳電影。(華映提供)

警匪動作電影《追龍II：賊王》由《追龍》原班幕後團隊全力打造，集合香港4大實力派影帝梁家輝、古天樂、任達華及林家棟聯手演出，當中梁家輝自3年前為《寒戰II》來台宣傳後，將再度帶著新作品訪台，更將打破以往旋風式宣傳，將先後前往台北及台中兩地催票房。

梁家輝近3年沒有在台灣公開露面，雖然不時有他來台灣看好朋友張學友演唱會或是帶家人遊台北的消息，還曾來台灣拍攝天團五月天的〈頑固〉MV，但今年才終於又帶了個人滿意的作品正式和台灣影迷見面，他信心十足的說：「對於此次重新塑造賊王的形象，希望能夠人性化而非臉譜化，我會帶來一個大家意想不到的賊王。」

梁家輝自覺已經很久沒有和台灣影迷相聚，特別抽出6月10日到12日這3天2夜的時間來台，不只在台北舉辦首映也會前往台中，與中台灣的民眾近距離接觸，預計將於6月11日前往台中宣傳，現身台中文心秀泰影城，先會在影城內的舞台上和現場民眾打招呼，之後會再進入影廳內與觀眾互動，如果還有空檔時間，他也想品嘗台中的小吃美食。電影6月12日在台上映。

(中時 )