擔任財團法人流浪動物之家基金會董事長，台北市議員鍾小平29日帶著一隻小黑狗與台北市長柯文哲進行便當會。，盼柯文哲拋磚引玉領養流浪狗，為毛小孩盡一份心力。柯文哲抱起了小黑狗，開玩笑表示，要將這隻黑狗取名為「柯黑」。取名為「柯黑」讓許多網友看了噴笑，紛紛在留言中貼出王世堅的照片吐槽。

柯文哲與鍾小平在中午進行便當會，鐘小平帶了一隻小黑狗與會，希望柯拋磚引玉認養流浪狗。但是柯文哲說，「我整天不在家，陳佩琪要上班也常常不在家，為了不要害這隻小狗，我還是用自掏腰包捐錢的方式，幫忙財團法人流浪動物之家基金會，讓他們有能力繼續幫助這些毛小孩」。

柯文哲抱著小狗抱起這隻小黑狗合照，並且說「我看他身上這麼黑，乾脆叫柯黑吧！」名字一出口，讓許多網友看了噴笑，紛紛到柯文哲粉專留言，還有多人貼出王世堅的照片吐槽，「柯黑，X超好笑😂取名還可以順便婊人」、「柯黑這名字真的是神來一筆 XD」、「柯黑：柯文哲現在說我們是狗484(崩潰」、「有梗～哈哈哈 高級酸」、「柯黑...恰吉，阿貝好會😂」、「被阿北這麼一說突然覺得柯黑好可愛」。

讓許多網友看了噴笑，「柯黑，超好笑😂取名還可以順便婊人」，也貼出王世堅的照片吐槽。（圖/柯文哲 FB）

(中時電子報)