高雄市長韓國瑜辦公室遭前朝陳菊的攝影官潛入達5次，每次間隔約7天，引發監聽、監視疑雲。但民進黨人對「政治監控」質疑極力否認、撇清。前民進黨立委林濁水就飆「韓國瑜到底出了什麼狀況？」，並消遣韓國瑜「還是得醉一下，看看會不會輕鬆一點，比較正常一點」。這種「顏色決定腦袋」見解，網友留言怒批。

林濁水在臉書貼文指出，「韓國瑜到底出了什麼狀況，還在追究市長室被陳菊攝影官侵入有沒有涉嫌政黨輪替，還繼續24小時監控。拜託，攝影官在2008就被陳菊開除了。難道，當時就知道韓國瑜會當選市長，所以先來個苦肉計，先開除他，再要他11年後去頻頻夜闖市長室進行監控？還質疑隨扈被收買⋯⋯。」

林濁水消遣韓國瑜「心神不寧到這個程度，雖然說現在已經不喝了，但是恐怕還是得醉一下，看看會不會輕鬆一點，比較正常一點。」對日前民進黨高雄市議員「黑」韓市長常喝酒質詢，企圖加踩一腳。

網友留言對林濁水大加駁斥：「都人贓俱獲了還在豪洨？」、「濁水先生，這攝影官還在市府上班啊！您怎麼說是早已開除…？事情很可怕的！(註：攝影官今年四月底才自行離職)」、「有市長室鑰匙才是重點」。

花媽攝影官「闖韓市長室」！ 強強滾嗆：水門案翻版

(中時電子報)