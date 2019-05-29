Gucci將2020早春秀搬到羅馬卡比托利歐博物館（Capitoline Museums），當地時間28日李宇春、韓星金鍾仁、娜歐蜜坎貝爾、麥浚龍等人都在黑暗中拿著手電筒探照模特兒的服裝細節，彷彿考古般，體驗創意總監Alessandro Michele著迷的神秘古老世界。

李宇春身穿Gucci秋冬黑白千鳥紋褲裝，展現充滿貴氣的宮廷風。（Gucci提供）

身為品牌大使的李宇春，一身千鳥紋套裝繫上巴洛克式的多層次領巾，穿出率性與宮廷貴氣；韓國男團EXO成員Kai金鍾仁以深藍色西裝與鉚釘頸鍊酷帥搶鏡，面對擔任表演嘉賓的哈利史泰爾（Harry Styles）氣勢完全不遜色。

娜歐蜜坎貝爾。（Gucci提供）

Gucci 2020早春受到羅馬這個充滿Alessandro Michele童年歲月回憶的城市啟發，以70年代輪廓為主軸添加多元歷史文化，像是希臘式斜袍、印度頭飾耳環、美國的經典卡通人物米奇等。依舊秉持無性別界限的概念，模特兒男女裝互穿，鮮紅斗篷、絲質印花連身裙、寬鬆長袍、米奇刺繡襯衫或是印花箱包，樣樣都強調打破既定界限重新組合的自由精神。

Gucci繼續把受歡迎的迪士尼人物帶進設計，米奇出現在多款衣服、包包上。（Gucci提供）

Gucci繼續把受歡迎的迪士尼人物帶進設計，米奇出現在多款衣服、包包上。（Gucci提供）

(中時 )