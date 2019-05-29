何猷啟和何超蓮是龍鳳胎姊弟。（圖／翻攝自orlandoho91 IG）

澳門賭王四房之子何猷君日前風光向大6歲超模女友奚夢瑤求婚成功，隨之傳出雙喜臨門。何猷君同父異母的哥哥何猷啟今(29日)出席活動，脫口爆料何猷君婚禮預計明年「我愛妻」5月27日舉行，小倆口不急著成婚，何猷啟也打包票表示奚夢瑤沒懷孕。

何猷君先前包下母親旗下商場，向奚夢瑤高調求婚，活動上奚夢瑤被拍到小腹微凸「孕」味濃，當時何猷君母親梁安琪回應：「很難講，你也知道我兒子很神秘，經常會給我驚喜。」奚夢瑤不承認也不否認，曖昧對媒體表示：「我也希望你們開心」。

何猷啟是何鴻燊與其三姨太陳婉珍所生龍鳳胎之子，最近認戀竇驍的何超蓮便是何猷啟的雙胞胎姊姊，何猷啟去年向大陸女友GiGi求婚成功，今年初承認已註冊結婚，且生下一女，今據《東網》報導，何猷啟出席活動，被問妻女近況，何猷啟為轉移話題竟主動談起何猷君婚事。

何猷啟透露，因為奚夢瑤是上海人，家中習俗規定女生出嫁要在出生地宴客，因此兩人決定明年2020年5月27日在上海舉行婚禮，其他細節還不清楚，日期諧音我愛妻，至於何猷君是否當爸？何猷啟揭曉謎底稱絕對沒有。

(中時電子報)