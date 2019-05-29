2019法國網球公開賽，今年合作成績不錯的女雙組合台灣一姐謝淑薇、捷克好手史崔可娃（Barbora Strycova），今天出擊女雙第一輪，台捷組合一開始就勢如破竹連贏9局，不到一小時就以6：0、6：1痛宰美國組合桑琪士（Maria Sanchez）/穆罕默德（Asia Muhammad），速戰速決晉級32強。

第一盤台捷聯軍沒有遇到太多困難，直落6局收下，第二盤前段也是連搶3局，第4局則是先出現破發點，對手經過兩次「丟士」才好不容易保發，拿到這場比賽第1局，隨後謝淑薇/史崔可娃又是一陣秋風掃落葉，第5局連下4分保發，第6局在15：40落後下連搶3分破發，第7局再度連得4分鎖定勝利，整場比賽僅花費48分鐘。

謝淑薇曾在2014年與中國大陸好手彭帥，攜手打下一座法網女雙冠軍，目前雙打世界排名第19，和史崔可娃的搭檔高居大會第3種子，謝淑薇獨特的球風，不只雙打，單打也讓前後任世界球后吃不少苦頭，都對她吃過敗仗，因此受到國際網壇關注。

結束女雙第一輪賽事後，謝淑薇明天繼續拚女單第二輪，對上世界排名第69的德國選手佩特科維奇（Andrea Petkovic），是雙方第一次交手。

(中時電子報)