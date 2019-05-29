環保署今（29）日召開環評大會，並以臨時動議方式通過環評新制，6月1日起環評結論有效期限以10年為期，到期未開發可再申請展延1次、不得逾5年。亦即環評案件有效期限最多15年，如未動工便自動失效。

環評委員王介巨詢問「施工」的定義，環保署綜計處長劉宗勇表示，開工典禮不算施工，所有程序、文件，包括建照等都必須備齊，且要有實際動工行為。環保署長張子敬強調，不能虛應故事，會由環境督察總隊負責現場查核，若未取得建照自行動工也不算。

張子敬今年1月上任後，曾表態不修《環評法》，他認為修法太過耗時，且同仁為了修法常無法專行執行日常業務。事實上，只要充分運用現有的法令規章，就可有效管控新舊環評案件。

環保署經過內部研議，本月10日曾邀集地方政府環保機關討論環評案件退場機制，以及老建環評案件監督原則。確認後，再於今天的環評大會以臨時提案方式通過。

先前張子敬曾表示，希望在上半年便讓環評新制上路。今天則說，6月1日起這些文字都會納入審查結論，凡逾一定期限未施工者，審查結論就自動失效。這是依據《行政程序法》第93條的規定，載明行政處分失效的規定。

此外，由於法令不能溯及既往，環保署已在盤點現有敏感、重大環評案，只要開發一半停止或開發許可程序拖很久，環保署認為對環境有影響，即可用《環評法》第18條處理。也就是要求開發單位提出環境調查報告，若業者不予理會，必要時可要求提因應對策或命令其停工。

(中時 )