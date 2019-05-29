香港舞台劇鬼才導演林奕華首次在台舉辦《近看林奕華－非常林奕華舞台映畫》影展，將他過去分別與3位金獎影后張艾嘉、劉若英和李心潔合作的經典舞台劇《華麗上班族之生活與生存》、《紅娘的異想世界之在西廂》及《命運建築師之遠大前程》搬上大銀幕，讓觀眾近距離欣賞明星演員們演出魅力。

影展將在6月1日、6月2日及6月8日、6月9日等4天周末在光點華山獨家上映，其中金獎影后張艾嘉、鄭元暢主演的《華麗上班族之生活與生存》更重現當年演出83場爆滿的盛況，預售票開賣一周全數售罄，讓林奕華相當驚喜。

而近年大陸戲約不斷，鮮少出現在台灣螢光幕前的鄭元暢更力挺導演林奕華，將出席6月9日《華麗上班族之生活與生存》映後講座，分享幕後祕辛，當年鄭元暢十分擔憂別人說他「拍偶像劇的沒演技」，多虧演出對手戲的張艾嘉透過細微眼神和動作指點，引導出他的戲劇最佳表現。

除此之外，出席6月8日《紅娘的異想世界之在西廂》及《命運建築師之遠大前程》的與談人王耀慶，更堪稱導演林奕華「御用」男演員，林奕華曾說：「沒看過王耀慶演舞台劇的觀眾，很難想像表演加上個人魅力，可以在現場產生多大的磁場。」給予王極高的演出評價。

(中時 )