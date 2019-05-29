日本職棒火腿與羅德兩隊在札幌巨蛋交手，王柏融先發第5棒、左外野手，王柏融本場比賽2打數、無安打，選到2次保送，錯失建功機會後提前退場。雙方在後半場互有攻勢，最後火腿靠代打的田中賢介建功，擊出逆轉2分炮，以6比4贏得比賽。

王柏融首次面對羅德先發投手岩下大輝，第1打席遭到岩下拿手球路指叉球三振，不過接下來連續2打席都開啟「選球眼模式」，連續選到2次保送。

而火腿先發投手吉田侑樹在1局上半就被炮轟，被鈴木大地擊出右外野方向全壘打，首局就被先馳得點。火腿一路落後，直到第5局先靠清宮幸太郎擊出滾地球，不過羅德二壘手中村獎吾發生失誤，讓清宮站上一壘壘包。中島卓也選到四壞保送後，羅德再次發生失誤，平澤大河接殺西川遙輝的飛球，不過這時發生暴傳失誤，讓清宮成攻回本壘得分，單局2失誤的情況下，雙方形成1比1平手。

第7局火腿換上堀瑞輝後援，先被敲出1支安打後，羅德隊吉田裕太打出2分炮將平手僵局打破，形成3比1領先。第7局火腿立刻還以顏色，杉谷拳士及西川遥輝敲出安打，2人出局二、三壘有人的情況下，近藤健介敲出中外野方向安打帶有2分打點，將比賽追平，隨後中田翔獲得保送後，一、二壘有人的情況下，王柏融敲出左外野方向高飛球遭到接殺，錯失超前的建功機會。

第8局今日沒表現的王柏融被換下場，改由捕手石川亮打第5棒，該局羅德靠安打超前比數，形成5比4。8局下清宮幸太郎獲得保送上壘，代打的田中賢介建功，擊出逆轉2分炮，將比數再次超前成6比5。火腿攻勢還沒結束，西川遙輝及大田泰示安打上壘後，對近藤健介敬遠保送，滿壘的情況下中田翔選到保送再擠回1分，形成6比4。接著滿壘情況下羅德換上陳冠宇上場救火，面對代打王柏融的石川亮飆出三振，讓火腿留下滿壘的殘壘。

最後火腿就以6比4擊敗羅德，王柏融本日2打數、無安打，另外選到2次保送，目前打擊率2成73。

(中時電子報)