聽到吳宗憲想搶飯碗，王彩樺急下跪。（華視）

綜藝天王吳宗憲難得上通告，29日回老東家華視上王彩樺、沈文程、許富凱主持的《黃金年代》，他再次提到要和沈玉琳組成2020總統大選「最強吳沈配」，政見就是「快樂、散播歡樂散播愛」，他還開玩笑表示：「我們沒有在考慮有沒有選上，我們是在算一票補助30元的錢！400萬票計算的話，可以A到1億2000萬，但要有成本啦！」

他週日受訪時丟出「吳沈配」後，至今還沒接到沈玉琳回應，他笑說：「玉琳在等我徵召啦。」還強調這組合是經過全民調考驗，「我的臉書上有2百多萬粉絲大軍，你不可能是我的粉絲但不投我，沈玉琳至少也有80、100萬，中間選民投給我們的機率比較高，這樣我們少說拿4百萬票」。他開玩笑說參選沒在考慮有沒有選上，而是為了一票30元的選舉補助款，為了勝選，而是瞄準1票30元的選舉補助款。

吳宗憲說，身邊已有朋友願意先幫忙出參選的千萬保證金，「到時候賺的錢再一人一半」，但話一講完，立刻強調自己只是開開玩笑。

綜藝大哥許效舜今天也突然丟出考慮參選基隆市長的震撼彈，吳宗憲很肯定許效舜有這樣的熱情，但也提醒，要當政治人物手頭要夠寬鬆，「像余大哥參政到都賣房，這代表他沒A錢」。

吳宗憲覺得台灣很關心政治，但政治其實是滿無聊的事，他過去到美國工作時，剛好遇到當地大選，但整個街道呈現得像沒這件事，投票率也僅大約28％，沒什麼人要投票，台灣則相對熱衷，「可見台灣從政利潤滿高的」。

吳宗憲睽違多年再赴華視錄影，他說當年手上曾有2個華視節目，但卻因為「政治酬庸」因素遭腰斬，「當年《天才衝衝衝》我是第一個主持人，還有一個只錄一集就被換掉，都是政治問題被拔掉，現在如果沒有那個問題，就可以找我回華視主持了嘛，商人無國籍、藝人無黨籍，誰執政就支持誰，套句俗話講，就是牆頭草啦！」

(中時 )