國軍漢光35號演習昨天在花蓮外海舉行海上操演，由海軍司令黃曙光上將親自帶隊，並且發射標準飛彈，而一架大陸電戰機同時出現在東部，時機相當巧合。去年的漢光34號演習期間，也有1架運九電戰機，出現在台灣東部空域。

根據日本防衛省統合幕僚監部（參謀本部）昨天宣布，中國大陸解放軍派出2架電戰機，1架由宮古海峽進入台灣東方的西太平洋，另1架經由對馬海峽進入日本海。根據日本防衛省公布的照片，進入日本海的是大陸空軍的運8電戰機，飛到臺灣東方的是一架海軍的運9電戰機。

昨天實施「聯合濱海決勝作戰操演」，採支隊編組方式，納編海、空軍主力艦艇及戰機參演，驗證官兵聯合作戰能力，達成海上殲敵目標。

此次操演區分「防空作戰」、「聯合反潛」、「反水面作戰」等階段，P-3C反潛機、S-70C反潛直升機、濟陽級艦及錦江級艦共同執行海空協同反潛。

(中時 )