彩虹眷村的「彩虹眷村」商標，被大陸商人在未授權的情況下，在當地搶先註冊，彩虹眷村經營方彩虹文創公司發表侵權聲明，表示不齒這種行為，保留一切法律追訴權。（彩虹文創有限公司提供）

彩虹眷村的「彩虹眷村」商標，被大陸商人在未授權的情況下，在當地搶先註冊，彩虹文創公司指出對方官網中店面屋頂牆面圖案，完全是擷取彩虹眷村的牆面圖案。（彩虹文創有限公司提供）

彩虹眷村的「彩虹眷村」商標，被大陸商人在未授權的情況下，在當地搶先註冊，彩虹文創公司指出對方官網中早餐店面圖，屋頂圖案直接擷取彩虹村牆上的畫作，連LOGO也抄襲的幾乎一樣。（彩虹文創有限公司提供）

台中市知名景點「彩虹眷村」傳出大陸商家搶先在大陸註冊，打出彩虹眷村的名號，開設早餐店，並以此招商，彩虹文創公司在「彩虹村–彩虹爺爺」臉書披露這訊息，並表示對這種不齒行為予與嚴重譴責，將依循法律途徑解決，並保留一切法律追訴權。

彩虹眷村，起初是因中華民國退伍軍人黃永阜，2010年起突發奇想，在自己籌建的房子及也是榮民的鄰居房子上開始用油漆作畫，沒想到大膽用色、造型俏皮可愛漸漸聲名遠播，到現在年有約百萬遊客到此參觀，無奈現傳出有不肖大陸商家，搶先在當地註冊「彩虹眷村」商標，並以此招商。

負責彩虹眷村經營管理的彩虹文創有限公司經理魏定基29日指出，這位大陸杭州市的周剛先生，他於去年曾來彩虹眷村拜訪參觀，並向彩虹文創表明合作，不過合約還未談，彩虹文創魏經理就查到周剛早就已經使用「彩虹眷村」在大陸註冊，當時第一時間，就已請他立即取消註冊，沒想到他還變本加厲，抄襲黃永阜爺爺的畫作，並打著台灣彩虹眷村進軍大陸的名義，開早餐店並招商加盟吸金。

魏經理指出，後來搜尋相關畫面，找到周剛一張照片，其背景有一張黃永阜爺爺的畫作及一幅廣告看板，上有多家熟悉商標，一查才知，這位周剛很早就靠著仿冒著名飲食品牌加盟吸金，受害的還有一蘭拉麵、台灣燒丼株式會社、日本Flipper’s奇蹟的舒芙蕾鬆餅等。

對此，魏經理指出，嚴正譴責此隨意盜用作品的行為，也期盼民眾以行動支持，彩虹文創有限公司不齒這種行為，將依法律途徑解決並保留一切法律追訴權。黃永阜本人則由魏經理代答表示，雖然很傷心，但也不想去想它。

(中時 )