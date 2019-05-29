最高法院29日駁回大同前董事長林蔚山因通達案涉嫌淘空上訴。大同表示，對此判決深感遺憾，也表達對林蔚山感謝與支持。林蔚山聲明表示，他強烈希望本案要重新調查清楚，還給正直誠信的企業家清白，希望司法重新建立公正公平的處理，還給人民對司法的信心。

林蔚山身為大同集團總裁林挺生大房長子，1971年起擔任大同總經理，2006年3月接下大同董事長，兼任華映、綠能科技、尚志資產、尚志半導體、尚志化學、福華電子、大同綜合訊電等數10家關係企業董事長。林蔚山因通達案涉嫌掏空，一、二審均遭判刑，屢次成為市場派攻擊的議題。為避免影響大同辦理現金增資案，林蔚山2018年2月請辭大同董事長，但關係企業董事長仍留任。隨他判刑定讞，即將入監服刑，包括福華電子在內數10家公司董事長，都得改選。

大同29日晚間發表簡短聲明指出，大同對於29日最高法院判決，深感遺憾﹗林蔚山前董事長過去服務大同公司46年，始終毫無私心，全力奉獻。大同表達對他的感謝與支持。

林蔚山也發聲明沉痛表示，他對最高法院駁回判決，非常遺憾，也完全無法接受。判決說他為了脫免債務，把債務轉嫁給大同，完全不是事實。到今天為止，他還是保證人繼續承擔債務，並沒有脫免任何一毛錢的債務。

林蔚山強調，真相是新竹商銀的職員已承認與通達周雲楠勾串作假交易，結果周雲楠輕判，銀行職員未被起訴。銀行職員提供假發票給周雲楠洗錢到海外，借款到期無法清償，新竹商銀稽核已查獲，擔心追償會成呆帳，銀行董事會竟批准用借新還舊契約代通達公司清償，再與周雲楠共同設計營造通達公司經營良好假象，引誘其他銀行貸款，尚投投資，以及他擔任保證人。

林蔚山表示，如果他知道假交易，怎麼可能去當保證人？他提出告訴，調查局當初是以洗錢防制法和違反銀行法移送，但檢察官曲解洗錢防制法，這兩個部分通通不處理。反而以背信罪起訴本人，被害人反而變成被告，極其不公平。

林蔚山表示，他已向監察院陳情，請求調查為什麼銀行明知通達假交易，仍以契約自由掩蓋不法洗錢，准它借新還舊，甚至表明要求周雲楠去吸引其他投資人及銀行轉貸？這樣做合法嗎？他被騙，反而違法？這麼多銀行徵信人員都被周雲楠和新竹商銀給設計騙了，他有什麼能力，比銀行有更強的徵信能力。

(工商 )