永康分局集結轄內宮廟，今晚召開「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署座談會。（永康分局提供）

台南市警察局長黃宗仁主持座談會。（永康分局提供）

為推動市府優質宮廟文化的重要政策，永康分局集結轄內宮廟，今晚召開「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署座談會，各宮廟代表在永康警特製磁鐵簽名，依序貼在宮廟所在地圖，完成簽署儀式；90多間宮廟齊聚一堂，達成共識為台南治安與環境努力，最後眾人還齊聲哼唱「台南英雄」，為活動畫下句點。

台南市警察局長黃宗仁主持座談會，永康分局長戴崇贒、刑事警察大隊副大隊長蔡宗憲及市府民政局、消防局、環保局等單位均派員列席參加。黃宗仁期望各宮廟以「自律為主、他律為輔」，兼併獎勵及鼓勵方式，共創廟會優質文化之氛圍。

永仁高中慈輝班醒獅團熱鬧開場表演，慈輝醒獅團曾獲台南市傳統藝術競賽廣東獅組「優等」等殊榮，屢應邀至年節慶典演出，來自不同家庭環境的學生在黃華安老師指導下，苦練有成，擔任開場表演，博得滿堂彩。

戴崇贒會中針對「高自主管理、低環保公害、零聚眾鬥毆、交通真順暢、警民共協力、社會好期待」等6大宗旨做報告，並和與會各宮廟代表意見交流。希望透過簽署呼籲宮廟自律，約制信徒理性，不製造噪音、不打架滋事、不影響交通及不留下垃圾，警民共同協力，以符社會期待。

(中時 )