美海軍新世代導彈巡防艦FFG(X)啟動設計競標

洛馬公司周二向媒體表示，該公司將不會參與美海軍新世代導彈巡防艦FFG(X)的設計競標，原先提出的以自由級瀕海戰艦(LCS)為架構的計劃將放棄，雖然不競標成為主要承包商，但未來仍希望與得標者密切合作，進行包括雷達、戰管、射控等子系統的研發製造。

洛馬公司副總裁狄佩脫(Joe DePietro)向《美國海軍學院新聞網》(USNI)表示，該公司選擇專注於開發巡防艦作戰系統和其他子系統，不打算以自由級瀕海戰艦為基礎進行FFG(X)的設計競標。

他說，在審查了整個計劃後發現，由於在此一計劃中已有部份專案已經有既定安排，例如指定洛馬設計以神盾系統為基礎的戰鬥管理系統COMBATSS 21，還有Mk-41垂直導彈發射系統、反潛系統及電子戰平台整合，因此洛馬公司決定不參與競標做為FFG(X)的主要承包商。

報導說，洛馬公司已經於5月23日通知美海軍上述的決定。消息人士指出，洛馬公司的自由級LCS雖然通過了FFG(X)計劃2次審查，但該公司認為FFG(X)要求的功能太多，自由級LCS架構將難以應付。

去年，洛馬公司與其他4家承包商各獲得1500萬美的初始設計經費，以建造20艘為初步目標設計新世代導彈巡防艦。洛馬提出的架構是以自由級LCS為基礎，另外4家參與競標的是亨廷頓英格爾造船廠(Huntington Ingalls Industries)，奧斯托(Austal USA)、意大利的Fincantieri 造船公司，以及通用電力貝斯鋼鐵廠(General Dynamics Bath Iron Works)。

美海軍計劃在2020年公布最終設計細節以及建造FFG(X)的得標廠商者，並在同年簽訂建造合約。

(中時電子報)