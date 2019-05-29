支持賴清德的國立東華大學教授施正鋒（中）前往民進黨中央黨部大門聲援，民眾則拿「公平初選」的海報力挺賴。（杜宜諳攝）

民進黨中執會今天通過總統初選民調納入手機50%，並放入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比。有網友問，蔡英文總統初選民調如果輸會怎樣？前太陽花成員妖西直指，這事不會發生，蔡英文的初選民調一定會做到贏！

妖西在臉書指出，50%手機、納台北市長柯文哲入民調、一場辯論，6月10日到14日民調。從談判的角度，前行政院長賴清德可說全輸。蔡英文真的是女王，規則全依她說的算，彷彿賴的參選機會全是她恩賜才有的，贏成這樣，「女王」自然也不會說，輸了會全力挺賴。蔡英文真的很有讓所有人心都冷掉的能力。

網友問妖西說，蔡英文初選民調如果輸，不知下一步會是什麼？妖西回應說，如果是這樣，那「女王」的情緒將正式凌駕國安內政一切問題，情況將變得非常難處理。因此不會發生蔡英文輸那樣的事，蔡英文的初選民調一定會做到贏！除非奇蹟出現，否則賴清德已經出局。

網友認為，「羸初選也要羸大選，才算數呀！」、「就只差直接徵召了。」、「如果按最新初選法進行比賽，蔡英文輸了，還有全代會直接徵召，女皇必勝喇！2020全民下架民進黨就對了。」、「我同意蔡不會輸了，作弊也要贏，到現在我才知道我不是生活在民主國家。」

(中時電子報)