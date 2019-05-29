楊子儀、吳怡霈、楊小黎、陳謙文合作《天之蕉子》。（三立）

楊子儀、吳怡霈合作《天之蕉子》。（三立）

楊小黎、陳謙文合作《天之蕉子》。（三立）

吳怡霈首挑大樑，與楊子儀、楊小黎及陳謙文等人主演的三立《天之蕉子》即將於14日首播，她29日表示，與楊子儀的第一場戲原設定是吻戲，但導演馮凱臨時改劇本變襲胸戲，她就在沒有任何防護的狀況下上陣，至少被抓胸20次，且其中一次楊子儀的手直接「包覆」在她胸部，「抓得非常透徹，手掌都在我胸部上，後來我用包包用力回擊打他的動作，還被導演誇說這顆鏡頭非常好。因為我是發自內心的啊」。

楊子儀笑說，一開始導演說要改成襲胸戲時，他還問導演「會不會抓不到啊？會不會NG？」吳怡霈聽完裝出生氣的樣子，他趕緊解釋，因為這場戲是他要伸手抓她避免她落水，結果不小心抓到副乳部位，「就是怡霈沒有副乳才抓不到啦！而且大家應該都有看《綜藝玩很大》吧，她身材非常好」。

楊子儀說兩人雖然合作愉快，但總覺得每次對戲都像是在拍「吳怡霈要殺死他的一百種方法」，例如有一場戲是他帶吳怡霈抓小偷卻雙雙落水滅頂，原本劇設是他壓吳怡霈的頭、她會溺水，結果真正拍攝時因為當下過暴雨，水深從4米深變成8、9米深，河邊浮出一堆惡臭死魚且都長出蛆，吳怡霈落水時意外喝了一口臭水嗆到，溺水時的反射性動作是抓著楊子儀，沒想到她以為是抓住對方肩膀，其實是不斷把對方的頭往水裡壓，一雙腳也在水中亂踹，結果楊子儀也誤喝髒水，還因此長達1分多鐘無法換氣，導演一喊卡，救生員馬上跳下去救缺氧、臉已經慘白的他，他也因為喝了許多髒水，事後連拉了三天肚子。吳怡霈不好意思地說：「本來精心策劃要拍我溺水的戲，沒想到卻變成我差點殺死他！」

飾演吳怡霈妹妹的楊小黎，與劇中唯一反派陳謙文有不少對手戲，她說兩人前一天剛拍完一場激戰床戲，她馬上約復健老師，「因為我的左腰撞到桌腳，剛好是1年前受傷的部位。謙文看我撞飛後掉地上，馬上把我抱起來，導演以為是我們自己Set的哏，還說不要那麼溫柔」。陳謙文笑說，因為他這場戲走馬景濤激動路線，是「很濃烈的霸王硬上弓」，楊小黎也說拍完這場戲，兩人嘴巴都腫了、也都全身虛脫，「我的人生沒拍過這種戲，拍得非常過癮。不過謙文本人很溫柔，拍完不會讓我不舒服，不然我今天應該會不想看到他吧」。

這次拍戲對吳怡霈與楊小黎來說是台語大考驗，楊小黎說台語被形容嬌滴滴，十足千金大小姐，而吳怡霈一開始說台語，常被馮凱導演形罵怪腔怪調，八音少了三音，但最近台語也越來越輪轉，連與楊子儀私下鬥嘴都可以用台語來吵架。

(中時 )