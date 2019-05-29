台北市新聞記者公會今(29)日公布108年「社會光明面新聞報導獎競賽辦法」，將從108年6月 5日開始受理報名，至6月30日截止。該會籲請各媒體單位鼓勵線上記者踴躍報名。

台北市新聞記者公會理事長劉本善表示，社群媒體、自媒體快速增加，假訊息氾濫，讓合法媒體也無可奈何。台北市新聞記者公會支持鼓勵合法媒體，惕厲奮發，共同致力為消除假新聞而努力。多報導社會中真實、良善、美好、感動人心的事務，提供民眾力量、知識和勇氣。今 108年持續舉辦之「社會光明面新聞報導獎」競賽 仍分成四類：類別與獎金訂定如下：

（一）平面新聞報導類（報紙、通訊社、雜誌及網路）：

1.「特優獎」 1 名，頒發獎金新台幣 5 萬元及獎座乙座。

2.「優等獎」 1 名，頒發獎金新台幣 3 萬元及獎座乙座。

3.「佳作」 1 名，頒發獎金新台幣 2 萬元及獎座乙座。

（二）平面新聞攝影類（報紙、通訊社、雜誌及網路）：

「特優獎」1 名，頒發獎金新台幣 5 萬元及獎座乙座。

（三）電視新聞報導類（電視及網路）：

1.「特優獎」1名，頒發獎金新台幣5萬元及獎座乙座。

2.「優等獎」1名，頒發獎金新台幣3萬元及獎座乙座。

3.「佳作」1名，頒發獎金新台幣2萬元及獎座乙座。

（四）廣播新聞報導類：

1.「特優獎」1名，頒發獎金新台幣5萬元及獎座乙座。

2.「優等獎」1名，頒發獎金新台幣3萬元及獎座乙座。

3.「佳作」1名，頒發獎金新台幣 2 萬元及獎座乙座。

該競賽報名日期為108年6月5日起至6月30日止（以郵戳為憑）。相關報名作業、報名費等細節請上台北市新聞記者公會官網之「社會光明面新聞報導獎專區」查詢或下載。

(中時電子報)