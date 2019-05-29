在自己最熟悉的場地，「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）不容對手撒野，今天在2019法國網公開賽男單第二輪，儘管第三盤連續兩個發球局遭破發，但整場比賽大部分時間都在他掌握之中，終場6：1、6：2、6：4解決德國選手馬登（Yannick Maden），連續15年法網至少打進第三輪。

這是納達爾和馬登首度過招，目前男單世界排名第114名的馬登，似乎還沒辦法給「紅土之王」帶來威脅，前兩盤納達爾四度破了對手發球局，加上自己的發球局都順利保發，很快就兩盤在手「聽牌」。

在自己最擅長的紅土，納達爾是難以威脅的強敵。(美聯社)

第三盤中段納達爾在自己的發球局遇到較多麻煩，第6局面臨0：30、15：40落後而出現2個被破發點、首度遭到破發，隨後第8局在40：15兩個局點優勢下，被馬登連得3分再度破發，不過這一盤納達爾也在第5、7、9三局三破馬登發球局，憑藉多一個破發局的優勢，還是直落三盤告捷。

納達爾第三輪對手是世界排名第29的比利時選手戈芬（David Goffin），雙方過去4次交手，戈芬只有在2017年ATP年終總決賽市內硬地場地以2比1盤數擊敗過納達爾，其他3次都是在紅土賽場對壘，納達爾均直落二勝出。

(中時電子報)