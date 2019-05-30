台東縣卑南鄉有許多在地美食，其中在卑南有間黃記蔥油餅是附近民眾吃下午小點的最愛，每天下午3點就吸引老饕排起長長人龍品嘗美味，但店家尚未開店時，店外鐵門上總掛著一大包塑膠袋，詢問老闆才的知，是附近農民種植的九層塔，只要有營業農民就會在上午準時送達，所以有沒有開店「看這包就知道!」

位於卑南的黃記蔥油餅，跟海濱公園知名的黃記蔥油餅是親戚關係，蔥油餅也同樣美味，蔥香混和麵皮香味，讓老饕回味無窮，是到台東必吃美味。

蔥油餅店還沒開店前，在鐵門上總掛著一大包東西，客人好奇的詢問老闆，老闆笑著說，那是蔥油餅的「靈魂」九層塔拉！因為他們沒住在店內，所以只要當天營業，農民就會主動配送1大包九層塔到店。

老闆說，農民幾乎都是早上就送過來，直接掛在鐵門上，原本還擔心會被偷，但已經好幾年了，沒被偷過半次，也象徵的台東治安良好，客人則笑說，那往後只要「看這包」就可得知當天是否有開店營業了。

(中時 )