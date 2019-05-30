台東縣永安國小校園內總可以看見1隻小黃狗在校園內閒逛，小黃狗是永安國小的校犬叫做乖乖，只見乖乖怡然自得的模樣在校園內「逛大街」，閒暇之餘還會跑進教室趴在一旁陪著小朋友念書，一副「學長」監督學弟模樣，極為稱職。

永安國小校長溫上德表示，乖乖到學校已經超過6年，比校園內的小朋友都還「資深」，是小朋友的「大學長」，乖乖的脾氣相當好，跟小朋友嬉戲時完全不會發脾氣，深受大小朋友的歡迎。

溫上德說，乖乖是一隻愛乾淨的狗狗，每個禮拜只要小朋友有空閒，就會來幫乖乖洗香香，這也是乖乖最開心的時刻，雖然只是隻校狗不只看起來乾淨，聞起來更是香噴噴。

乖乖除了陪伴學生念書外，更會除害！溫上德說，乖乖捕獵技巧相當高超，會捕抓校內老鼠，相當盡責，除了乖乖以外，校內還有1隻「半校狗」，名叫雨果，3年多前出現在校園內，現在已經成為乖乖跟學生的好夥伴。

(中時 )